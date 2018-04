Sequenze inedite nei nuovi spot di Infinity War, la Iron Spider, i Russo sull'umorismo

A pochi giorni dalla sua release nei cinema italiani, i Marvel Studios continuano a promuovere l'uscita di Avengers: Infinity War. E, infatti, vi segnaliamo dopo il salto un nuovo spot ed una featurette internazionale ricchi di sequenze inedite dal cinefumetto.

Intanto i fratelli Russo, registi della pellicola, hanno parlato dell'umorismo della pellicola in una nuova intervista esclusiva: "Pensiamo che uno degli aspetti più sottovalutati del filmaking sia il tono di una pellicola, riuscire a miscelare gli ingredienti in maniera equilibrata e, questa pellicola in particolare... vediamo gli ego smisurati di questi personaggi scontrarsi tra loro e creando dell'umorismo. Molti di questi personaggi smorzano la tensione con l'umorismo, quindi sapevamo sin dall'inizio che lo avremmo fatto molto più divertente di Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, che per loro natura e per via del personaggio principale, erano molto più seri nel tono. Noi abbiamo tentato di bilanciare tutto, incluso l'umorismo, sin dal copione ma poi abbiamo lasciato molti di questi attori lasciarsi andare anche ad improvvisazioni varie".

James Gunn, produttore esecutivo del film nonché regista dei due Guardiani della Galassia, ha invece spiegato su Twitter che i fan "dovranno evitare social network e molti siti web" per non incappare in rivelazioni della pellicola in quanto, promette Gunn, la pellicola è piena zeppa di "spoiler e sorprese".

Qui sotto trovate le immagini dell'action figure dedicata a Spider-Man - nella sua armatura Iron Spider - della Hot Toys.