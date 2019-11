Il sequel di The Last Witch Hunter è tra i probabili prossimi progetti di Vin Diesel

Attraverso uno scatto mostrato sul suo account ufficiale Instagram, Vin Diesel ha aggiornato i propri fan sui progetti che lo terranno impegnato nei prossimi anni, tra i quali spunta anche un sequel di The Last Witch Hunter.

L'attore, sfinito ma soddisfatto dalle riprese di Fast & Furious 9, da pochi giorni terminate, ha accennato alla possibilità non solo di un sequel di The Last Witch Hunter, ma anche di uno per Bloodshot, ammesso che il primo capitolo in arrivo nelle sale l'anno prossimo vada bene al botteghino. Ecco le sue parole su Instagram: "Dopo il giorno di riprese più lungo della mia carriera per Fast 9… un film di cui vado immensamente fiero. Prima di mettermi nei panni del prossimo personaggio e di iniziare un nuovo film… c'è così tanto di eccitante… il nuovo Fast, Xander Cage, Riddick… Groot. Senza parlare della possibilità di Last Witch Hunter e del sequel di Bloodshot. Prima ci sarà dell’attività stampa a ridosso delle uscite dei vari film l’anno prossimo. Devo prendermi un attimo per riflettere. E celebrare la meravigliosa famiglia che ho la fortuna di avere. Così grato per le vacanze. Tempismo perfetto, devo aggiungere. Hahaha".

Nel primo film, diretto da Breck Eisner, si raccontava di un mondo pieno di oscuri segreti nascosti, tra i quali molte streghe che vivono ancora tra noi. Eserciti di cacciatori le hanno combattute per secoli. Tra questi trovavamo Kaulder, un valoroso guerriero che riuscì ad uccidere l’onnipotente Strega Regina e i suoi temibili seguaci.

Nel cast del film, oltre a Diesel, c'erano anche Elijah Wood, Rose Leslie e Michael Caine. Uscito nel 2015, il film non fu un grande successo, ma neppure un flop. Con un incasso di circa 150 milioni di dollari riuscì a rientrare a malapena delle spese (dato il budget di circa 70-80 milioni). Anche per questo motivo non si era mai parlato di un eventuale sequel finora.

Diesel sarà nelle sale a febbraio 2020 con Bloodshot e poi nel maggio seguente con Fast & Furious 9. E' anche nel cast dei prossimi due sequel di Avatar, attualmente in post-produzione.