Il sequel di Spider-Man: Far From Home potrebbe introdurre She-Hulk nell'MCU?

L'annuncio dell'arrivo di She-Hulk con uno show tutto suo sulla piattaforma di streaming Disney+ ha lanciato ogni sorta di speculazione sulla sua introduzione nell'Universo Cinematografico Marvel. Possibile possa apparire nel terzo Spider-Man con Tom Holland?

Spider-Man è rimasto nel Marvel Cinematic Universe grazie ad un accordo tra Disney e Sony che sembrava ormai insperato. Resta quindi da capire che ruolo avrà Peter Parker in una Fase 4 che sembrava ormai quasi certamente dover fare a meno di lui.

Al termine degli eventi narrati in Far From Home diventa evidente che Peter Parker avrà necessità di una consulenza legale esaustiva per poter continuare a svolgere le proprie funzioni di "amichevole Spider-Man di quartiere"; c'è chi dice che questa consulenza potrebbe arrivare nientemeno che dal Matt Murdock interpretato da Charlie Cox nello show Netflix di Daredevil, che scatenerebbe ovviamente la gioia dei numerosi fan della serie dopo la sua improvvisa cancellazione; tuttavia, alcuni report suggeriscono che il personaggio non potrà essere utilizzato nei due anni successivi alla cancellazione della serie, quindi almeno fino al dicembre 2020, data che è posteriore a quella delle riprese del terzo Spider-Man alla cui regia dovrebbe tornare Jon Watts.

A questo punto entra in scena l'ipotesi di una comparsa di She-Hulk/Jennifer Walters al fianco dello Spider-Man di Holland. La cosa potrebbe avere un senso, dato che si porrebbero delle basi per il futuro show tv sul personaggio e dato che lo stesso Kevin Feige ha confermato che i film dell'Universo Cinematografico Marvel e gli show Marvel in arrivo su Disney+ saranno direttamente interconnessi e collegati come mai prima d'ora.

Il terzo capitolo dello Spider-Man targato Marvel/Sony ha una data d'uscita ufficiale fissata al 16 luglio 2021, mentre lo show su She-Hulk non ha ancora una data precisa di messa in onda.