Il sequel di Prometheus, Alien: Covenant, stasera su Rai 4 alle 22:45

I fan di una delle più amate saghe fantascientifiche di tutti i tempi avranno pane per i loro denti, stasera: Rai 4 manderà infatti in onda in seconda serata Alien: Covenant, film sequel del Prometheus uscito quattro anni prima.

Film del 2017 per la regia del padre della saga Ridley Scott, Covenant si pone quindi anch'esso al pari di Prometheus come prequel (seppur non direttamente collegato) della saga principale partita nel 1979 con il primo Alien.

La trama, ambientata nell'anno 2104, segue la spedizione dell'astronave USCSS Covenant verso il pianeta Origae 6. In seguito ad un incidente durante il quale perdono la vita alcuni coloni ed embrioni presenti sulla navicella costringe l'ufficiale Chris Oram a prendere il comando della spedizione; durante le operazioni di riparazione dell'astronave, però, Oram decide di indagare sulla provenienza di una strana trasmissione radio proveniente da un pianeta a poca distanza da loro. Qui, però, la presenza di alcune spore creerà non pochi problemi all'equipaggio della Covenant...

Con un cast composto da Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup e Danny McBride, Alien: Covenant pur non qualificandosi come uno dei film più amati dai fan della saga riuscì a ricevere critiche nettamente migliori del precedente Prometheus, ancora oggi rinnegato da buona parte dei fan. Pare, intanto, che Ridley Scott stia trattando con Disney il futuro di Alien.