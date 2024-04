Tutti i sequel Marvel che attendiamo nelle prossime fasi del MCU

La fase cinque del Marvel Cinematic Universe è ormai giunta ad un punto di svolta, presentando gli eventi che culmineranno nell’attesissima fase sei e nei nuovi film sugli Avengers. Cerchiamo di fare chiarezza, stilando una lista, più o meno esaustiva, dei prossimi sequel per il grande schermo che saranno presentati al pubblico Marvel.

Dopo aver parlato dell’apertura di Giancarlo Esposito a partecipare al Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare del franchise della Casa delle Idee per occuparci nello specifico dei seguiti diretti delle opere già presentate nella saga.

In ordine cronologico, il primo sequel da tenere d’occhio è naturalmente quello che vedrà Wolverine e Deadpool nel terzo capitolo del racconto legato al Mercenario Chiacchierone, pronto a debuttare il 26 luglio 2024.

Bisognerà attendere un po’ di più per vedere tornare in azione Capitan America in Brave New World, film in uscita nel febbraio 2025 e pronto ad introdurre Sam Wilson nei panni che furono di Steve Rogers.

Ancora si sa poco, invece, del quarto film del Marvel Cinematic Universe dedicato a Spider-Man: le riprese del quarto film dell’arco narrativo cominciato con Homecoming dovrebbero cominciare tra settembre e ottobre 2024.

Anche il sequel di Shang-Chi è ancora avvolto dal mistero e da una preoccupante incertezza riguardo i tempi di produzione. Sebbene siano arrivate conferme da parte di Simu Liu a proposito del fatto che la realizzazione dell’opera sia ancora prevista, restano da capire i tempi necessari, con i lavori sul set che potrebbero cominciare nel 2025.

Non è arrivata invece alcuna conferma ufficiale a proposito della possibilità di vedere un sequel di Eternals, che, secondo alcuni rumor, sarebbe già in fase di pre-produzione.

