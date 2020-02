Il sequel di Knives Out non esplorerà in alcun modo il passato di Benoit Blanc

Costato appena 40 milioni di dollari nonostante un cast stellare di primari e comprimari guidato da Daniel Craig, l'ottimo Knives Out di Rian Johnson si è dimostrato un vero successo al boxoffice, incassando la bellezza di 304 milioni di dollari in tutto il mondo e aprendo la strada a un ormai ufficiale Knives Out 2.

Quando è stato allora annunciato un secondo capitolo delle indagini dell'ispettore privato Benoit Blanc, che stando a Johnson sarà "molto diverso dal primo film", i fan hanno cominciato a domandarsi se l'autore possa in qualche modo voler esplorare il passato del personaggio di Craig e la relazione amichevole che intercorreva tra il padre di quest'ultimo e la vittima di Knives Out, Harlan Thrombey (Christopher Plummer).



A sentire le parole di Johnson, sembrerebbe di no, e anzi l'omissione di un solido background di Benoit Blanc sarebbe stata intenzionale da parte sua, così da poter procedere eventualmente in libertà. Ha detto il regista ai microfoni di Vulture: "Inserire qualche dettaglio allettante è divertente ma spesso si cade nell'errore di confondere la backstory con il personaggio. Alla fine, a dire la verità, non è così interessante. Soprattutto in un misterioso omicidio, in cui hai un gran numero di sospettati e solo due ore per risolverlo. L'immobile diventa particolarmente prezioso. Quindi l'idea di sprecare anche poche righe di dialogo per rivelare qualcosa sul suo passato? Voglio dire, a chi interessa?".



Continuando a parlare del personaggio di Blanc e del sequel, Rian Johnson ha dunque respinto l'idea che il secondo capitolo o qualsiasi altro film dedicato al personaggio possa esplorare il suo passato, come ad esempio fatto ne L'Ultima Crociata per Indiana Jones. Ha detto l'autore: "Questo sarà esattamente come un nuovo romanzo di Poirot. Sarà come ha fatto Agatha Christie. Completamente disconnesso da Knives Out. Un nuovo e diverso caso".



Ha poi concluso l'intervista rivelando che la sceneggiatura "non è così lontana", ammettendo di essere "alacremente al lavoro per completarla al meglio della sua possibilità".



Knives Out 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale.