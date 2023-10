Il sequel di It Follows è ufficiale! Si chiamerà They Follow, torna anche Maika Monroe

Pochi film sono riusciti, nel corso degli ultimi 10 anni, a portare una ventata d'aria fresca nel mondo del cinema horror quanto It Follows: il film di David Robert Mitchell è assurto quasi immediatamente al grado di vero e proprio cult del genere, ragion per cui sono prevedibilmente in molti ad esultare all'annuncio di un sequel.

La notizia è di pochi minuti fa ed è di quelle capaci di far brillare gli occhi a tutti coloro che speravano in un nuovo capitolo della saga che fece il suo esordio ormai 9 anni fa: si chiamerà They Follow il seguito del film con Maika Monroe, che stando a quanto leggiamo riprenderà il ruolo di Jay Height a quasi un decennio di distanza dal film che rappresentò per la sua carriera il definitivo trampolino di lancio.

Non solo Maika Monroe, comunque: ad essere coinvolto sarà infatti anche il regista David Robert Green, che proprio come fu per il precedente capitolo si occuperà anche della stesura della sceneggiatura. L'idea della produzione, stando a quanto leggiamo, è quella di dar via ai lavori entro i primi mesi del 2024: vedremo se la tabella di marcia verrà rispettata! Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, ecco qui la nostra recensione di It Follows!