Quali sequel escono nel 2024? Da Dune 2 a Joker 2, tutti i titoli più attesi

Quali sequel escono nel 2024? Molti li abbiamo già citati nel nostro articolo sui tanti film da tenere d'occhio nel 2024, ma oggi vogliamo approfittare dei prossimi paragrafi per concentrarci esclusivamente sui sequel.

Come ogni anno, anche nel 2024 Hollywood proporrà agli appassionati di cinema tantissimi sequel, con i nuovi capitoli di grandi saghe o ritorni molto attesi di alcuni celebri titoli del passato: uno dei primi ad arrivare nelle sale sarà Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, in uscita il 29 febbraio in Italia, ma tra gli altri 'secondi capitoli' in arrivo nei prossimi mesi ci saranno anche Joker: Folie à Deux, Il gladiatore 2 e Smile 2.

Il regno del pianeta delle scimmie tecnicamente sarà il primo capitolo di una nuova trilogia ma è allo stesso tempo il quarto episodio della nuova incarnazione del franchise, un po' come Deadpool 3 dei Marvel Studios: il film di supereroi sarà un sequel di Deadpool 2 ma allo stesso tempo una new entry del Marvel Cinematic Universe, al punto che il titolo finale dovrebbe differire non poco e potrebbe perfino rinunciare alla numerazione.

Qui sotto, tanti altri sequel in arrivo nel corso del 2024:

Inside Out 2

Rebel Moon 2

Beetlejuice 2

Sonic 3

Venom 3

Terrifier 3

Paddington 3

Bad Boys 4

Ghostbusters 4

Cattivissimo Me 4

Kung Fu Panda 4

Beverly Hills Cop 4

