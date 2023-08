Il sequel di District 9 si farà davvero? Parla il regista Neill Blomkamp

District 9 è stato, ai tempi della sua uscita, un enorme successo capace di lanciare la carriera di Neill Blomkamp, all’epoca al suo primo lungometraggio. A più di dieci anni dall’esordio nelle sale del film, continuano a rincorrersi le voci riguardanti un possibile sequel. In un’intervista il regista ha cercato di fare chiarezza sulla cosa.

Dopo le quattro nomination agli Oscar, il grande apprezzamento dei fan e nonostante i tanti anni trascorsi, il sequel di District 9 continua a essere oggetto di discussione anche tra gli addetti ai lavori.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, il filmmaker sudafricano è tornato a parlare delle possibilità relative alla realizzazione del sequel della sua storia più riuscita, dimostrando una freddezza che in pochi si sarebbero aspettati.

Queste, infatti, le parole di Blomkamp: “Sì, la Sony vorrebbe realizzare questo progetto. Non so se verrà fatto o meno. Non so nemmeno se voglio realizzarlo in questo momento, ma, a un certo punto, probabilmente verrà fatto”.

Il sequel del film, a cui a volte ci si è riferiti con il titolo provvisorio di District 10 non ha ancora una trama confermata, nonostante lo stesso regista nel 2022 aveva spiegato che il seguito di District 9 sarebbe stato ispirato a un partocolare momento della storia americana: “La sceneggiatura continua a essere scritta. Sta andando bene. Ci sono voluti dieci anni per capire e per trovare un motivo per fare un film invece che un semplice sequel. C’era un argomento nella storia americana che ho capito si adatti molto bene al mondo di District 9”.

Siamo dunque alla mercé di Blomkamp e la realizzazione del sequel dell’opera di fantascienza dipenderà probabilmente molto dalle sue sensazioni dopo Gran Turismo, ultimo lavoro del regista. Intanto, non possiamo fare altro che lasciarvi alla recensione di District 9.