Che fine ha fatto il sequel de I Goonies? Tutta la storia spiegata bene

I Goonies è uno dei titoli cinematografici cult della cultura pop anni '80 e i giovanissimi protagonisti del film di Richard Donner sono diventati oggi delle star di Hollywood. In considerazione dell'incredibile popolarità del lungometraggio, da anni si parla di un possibile sequel da realizzare per tentare di bissare il successo.

Nonostante le varie ipotesi circolate nel corso degli anni - compreso il recente desiderio di Ke Huy Quan su I Goonies 2 - il sequel non è mai decollato. Ma per quale motivo non si è concretizzata l'idea di realizzare una nuova avventura del gruppo di ragazzini capitanati da Mikey Walsh (Sean Astin)?



Tecnicamente il pubblico ha conosciuto un I Goonies 2 nel 1987 grazie al magico mondo dei videogiochi. Il titolo uscì per Nintendo Entertainment System ma era ben lungi dall'essere un vero e proprio seguito de I Goonies. Il problema principale del sequel era la naturale crescita dei ragazzini protagonisti del primo film. Non era ancora diffuso il concetto di sequel legacy e questo primo ostacolo risultò essere un problema insormontabile per la produzione. Nel ventunesimo secolo il fandom di I Goonies è cresciuto a dismisura, perché le persone che avevano visto il film da bambini avevano iniziato a condividerlo con le proprie famiglie. Nel 2008 Richard Donner smorzò l'idea di I Goonies 2, affermando che insieme a Chris Columbus e Steven Spielberg aveva cercato in qualche modo di trovare una soluzione per un sequel del film, senza riuscirci.

Gli impegni dei vari professionisti coinvolti nel primo film ha chiuso ulteriormente la porta ad un seguito; inoltre, Spielberg è sempre stato molto restio a dare il nulla osta a sequel dei suoi successi anche da produttore, come fu per Chi ha incastrato Roger Rabbit. Nel 2014 Richard Donner confermò ufficialmente un sequel de I Goonies ma l'anno successivo Columbus spense ulteriormente le speranze dei fan sempre per lo stesso motivo: le idee avanzate non erano ritenute valide per un seguito all'altezza. Inoltre nel 2016 l'esplosione del fenomeno Stranger Things, che proprio all'immaginario cinematografico pop degli anni '80 faceva riferimento e ampio uso, impedì al sequel de I Goonies di trovare spazio. La morte di Richard Donner ha definitivamente fatto finire nel dimenticatoio l'ipotesi di I Goonies 2.

Voi cosa ne pensate? Ci sarà spazio in futuro per I Goonies 2?