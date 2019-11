Il sequel che Danny DeVito avrebbe sempre voluto realizzare

Danny DeVito, intervistato in occasione del tour promozionale di Jumanji - The Next Level, ha confessato di aver sempre voluto un sequel di Matilda 6 Mitica.

Danny DeVito ha ricoperto numerosi ruoli iconici nella sua lunga carriera; carriera che prosegue ancora a gonfie vele, dato che a Natale lo vedremo di nuovo al cinema con il sequel di Jumanji - Benvenuti nella Giungla, Jumanji - The Next Level, al fianco di The Rock, Kevin Hart e Karen Gillan.

Ma a proposito di sequel, alla domanda dei colleghi di Comicbook su quale film del suo passato avesse voluto rivisitare, magari proprio per un continuo, DeVito ha risposto con una certa convinzione Matilda 6 Mitica: "Ho sempre voluto realizzare Matilda 2, ma quando la ragazzina era ancora una ragazzina. Ma questo era cosa, 20 anni fa, 25 anni fa? Forse Matilda ha un figlio, adesso, e possiamo fare qualcosa con quello... Non saprei".

L'adattamento cinematografico del romanzo di Roald Dahl, che in originale si intitola semplicemente Matilda, proprio come il libro, è stato diretto e interpretato proprio da DeVito, che nel film era l'odioso papà della protagonista (Mara Wilson), Harry Wormwood, avido ed egoista, sempre pronto a disprezzare e ingannare il prossimo. In più, il narratore della storia era sempre lui.

Ruolo completamente diverso, quindi, quello che interpreterà tra esattamente un mese in Jumanji (leggi anche le prime reazioni a Jumanji - The Next Level).