Quanti sequel avrà Rebel Moon? I piani di Zack Snyder per la saga su Netflix

Quanti sequel avrà Rebel Moon? Con l'uscita di Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, facciamo il punto della situazione sul futuro della saga di Zack Snyder distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Zack Snyder, che di Rebel Moon è creatore, sceneggiatore, direttore della fotografia, produttore e ovviamente anche regista, nelle scorse settimane ha parlato di una narrazione multi-film per Rebel Moon, e in particolare ha lasciato intendere che Figlia del Fuoco darà il via ad una 'trilogia di sequel': facendo i conti, dunque, la saga di Rebel Moon dovrebbe essere composta da un totale di quattro film, sebbene al momento non sia chiaro se Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice dovrà essere considerato un sequel effettivo, trattandosi appunto della 'seconda parte' del primo Rebel Moon (la qual cosa potrebbe risolversi semplicemente intitolando i prossimi capitoli Rebel Moon: Parte 3 e Rebel Moon: Parte 4).

In questi giorni, ad esempio, Snyder ha annunciato di essere già a lavoro sul terzo film di Rebel Moon, la cui sceneggiatura è in corso di sviluppo parallelamente ai doveri di post-produzione di Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, atteso per il 19 aprile 2024. Inoltre, il regista ha parlato anche di un film d'animazione di Rebel Moon, uno spin-off ambientato nell'universo narrativo di sua creazione (che intende dirigere personalmente).

Per altri contenuti vi segnaliamo che il trailer di Rebel Moon: Parte 2 è disponibile su Netflix.