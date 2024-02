Quali saranno 5 sequel molto attesi che usciranno al cinema nel 2024?

Il 2024 è un anno ricco di promesse per gli amanti del cinema: tanti graditi ritorni animeranno le nostre sale, con più di un conto alla rovescia a scandire le giornate di noi appassionati.

Un numero così esorbitante di sequel non lo vedevamo da molto tempo, tanto che sarebbe difficile stilare una classifica dei titoli più accattivanti in ordine di importanza.

Uno tra i titoli più attesi è Ghostbusters: Minaccia Glaciale. Il trailer di Ghostbusters: Minaccia Glaciale ci ha dato un assaggio di quello che vedremo al cinema in primavera, con un ritorno in grande stile degli acchiappa-fantasmi storici, finalmente pronti ad unirsi ai discendenti di Egon Spangler per una nuova "spettrale" avventura!

Altro sequel da tenere d'occhio è Dune: Parte 2, che metterà alla prova il pubblico con un finale particolarmente doloroso, parola di Zendaya. Non poche aspettative gravano sulle spalle del regista Denis Villeneuve, qui alle prese con il secondo capitolo della trilogia tratta dagli amati romanzi di Frank Herbert.

Anche se non ci sono ancora notizie certe sulla sua data di uscita italiana, sappiamo già che quest'anno la Pixar ci delizierà con Inside Out 2. Siamo certi che il sequel dell'acclamato film del 2015 regalerà - qui è proprio il caso di dirlo! - emozioni incredibili agli spettatori di ogni età.

E come non citare Il Gladiatore 2? A distanza di più di 20 anni dall'uscita del film cult con Russell Crowe, Ridley Scott ci porta di nuovo nell'Antica Roma, concentrandosi stavolta sul nipote di Commodo, interpretato dal talentuoso Paul Mescal. Il nuovo capitolo riuscirà a reggere il confronto con il suo predecessore?

Per Joker: Folie à Deux, nuovo capitolo dedicato da Todd Phillips ad uno dei villain più iconici di Batman, dovremo aspettare la seconda parte dell'anno. Joaquin Phoenix e Lady Gaga "duetteranno" in quello che si prospetta come uno dei film musicali più folli di sempre!