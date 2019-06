Il sequel di A Quiet Place esplorerà l'origine degli alieni!

Dopo aver parlato dei legami tra i personaggi in Joker, atteso film con Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain, Bryan Tyree Henry ha rivelato anche dei nuovi dettagli su A Quiet Place 2.

Tra i dubbi lasciati in sospeso dal primo capitolo non possiamo non citare l'origine degli alieni che hanno quasi annientato completamente l'umanità: il film iniziava infatti con un'ambientazione quasi post-apocalittica e durante i suoi 90 minuti non esplorava minimamente l'origine di queste creature. Stando alla new entry del cast, però, A Quiet Place 2 fornirà ai fan qualche dettaglio sui catastrofici eventi che hanno portato alla storia del primo film.

"Credo che otterremo qualche risposta sull'origine di tutto ciò che è accaduto. Penso che le persone vogliano saperlo," ha detto Henry durante un'intervista con IndieWire. "Ma probabilmente vedremo un altro lato della faccenda... in questa storia vedremo gli altri esseri umani che sono sopravvissuti."

Diretto da John Krasinski, che tornerà dietro la macchina da presa anche di questo sequel, A Quiet Place - Un posto tranquillo l'anno scorso ha stupito tutti con un incasso da oltre 340 milioni di dollari a fronte di un budget di 17 milioni. Paramount ha deciso così di prendere la palla al balzo e sviluppare un sequel in arrivo già nel 2020. Date un'occhiata alla nostra recensione di A Quiet Place - Un posto tranquillo.

La data di uscita di A Quiet Place 2 è stata recentemente anticipata al 20 marzo 2020 per tappare il buco lasciato dal rinvio di Sonic - The Hedgehog.