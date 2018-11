Separation: Madeline Brewer e Brian Cox nel cast del film

Deadline riporta che Madeline Brewer, la co-protagonista di The Handmaid's Tale, e l'attore Brian Cox si sono uniti al cast di Separation, nuovo film di William Brent Bell.

Oltre ai due, hanno firmato per comparire nel film anche Mamie Gummer e Violet McGraw, una delle attrici bambine della serie tv Netflix Hill House.

Separation mescola le atmosfere da dramma familiare in stile Kramer contro Kramer a quelle da thriller soprannaturale contemporaneo come Il Sesto Senso o La Madre. Il film ha l'obiettivo di esplorare le orribili conseguenze del divorzio come nessun'altra opere ha mai fatto prima.

Il film è prodotto da Bell insieme a Jordan Yale Levine della Yale Productions, Jordan Beckerman, Russ Posternak, Jesse Korman, Clay Pecorin della RainMaker e Russell Geyser. Tra i produttori esecutivi figurano Seth Posternak e Dennis Rice. Anche Jon Keeyes della Yale Productions è un co-produttore associato.

William Brent Bell è uno dei cineasti più richiesti nel panorama dell'horror hollywoodiano. Fra i suoi lavori ricordiamo The Boy, che incassato $65 milioni al botteghino mondiale e The Devil Inside, distribuito da Paramount e che ha superato i $100 milioni.

Madeline Brewer sarà protagonista di Cam, primo film prodotto da Blumhouse e distribuito da Netflix. Il film arriverà il prossimo 16 novembre.