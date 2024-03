Separate Rooms, il nuovo film di Guadagnino sarà una storia queer! Nel cast Josh 'O Connor

Dopo aver sconvolto il pubblico con il trailer di Challengers, Luca Guadagnino rinnova la collaborazione con l'attore britannico Josh O'Connor per il suo nuovo film: Separate Rooms.

Pare che le trattative siano ancora in corso, ma O' Connor ha ripreso a studiare l'italiano ( masticava già lingua in La Chimera di Alice Rohrwacher) pronto a interpretare il ruolo di Leo, protagonista delle vicende del romanzo di Pier Vittorio Tondelli "Camere separate". La storia, dalle sfumature queer, vede il protagonista piangere l'amatissimo fidanzato Thomas: le pagine del libro di Tondelli ripercorrono i vari momenti della relazione tra Leo e il musicista in giro per l'Europa. Sui toni di Call me by your name, Separate Rooms sarà scritto da Francesca Manieri e prodotto da Lorenzo Mieli in accordo con Fremantl.

La sensibilità di Luca Guadagnino si accinge a portare sul grande schermo il profondo romanzo di Pier Vittorio Tondelli. In attesa di ulteriori dettagli su Separate Rooms, l'adattamento non è l'unico progetto nei piani del regista: entro il 2024, infatti, è previsto il debutto di Queer con Daniel Craig tratto dal racconto di William S. Burroughs dove l'ex 007 vestirà i panni di Lee, un uomo che si innamorata di un militare in congedo i cui desideri diventeranno un'ossessione.

