Tutte le volte in cui abbiamo sentito la mancanza di Tony Stark nell'MCU

Dalle rappresentazioni teatrali nell’antica Grecia alle produzioni dell’odierna Hollywood, gli attori hanno sempre indossato una maschera. La mutevolezza è parte integrante del loro essere ma certi ruoli riescono ad oltrepassare il limite sottile che intercorre tra realtà e finzione, entrando in perfetta simbiosi con la vera natura dell’interprete.

Forse l’esempio più calzante è la dicotomia Tony Stark/Robert Downey Jr. Sarà il background quasi perfettamente sovrapponibile, sarà il carattere eccentrico che caratterizza entrambi, il “genio, playboy, miliardario e filantropo” dell’MCU e l’attore statunitense sono entrati in completa fusione e sintonia. Non riusciamo nemmeno ad immaginare un Iron Man senza RDJ e viceversa.

Nonostante siano ormai passati più di quattro anni dall’uscita nelle sale di Avengers: Endgame (2019), l’ultimo grande colossal in grado di riunire i più potenti eroi Marvel, gli effetti della pellicola continuano a persistere tutt’oggi. L’intera Multiverse Saga, infatti, è letteralmente figlia di Endgame, che a suo tempo rappresentò la chiusura dell’Infinity Saga insieme a Spider-Man: Far From Home.

L’entusiasmo, la tensione e la commozione suscitati da Avengers: Endgame hanno rappresentato i massimi picchi emotivi dell’intero MCU, forse avvicinati solo dai ritorni di Tobey Maguire ed Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home.

Seguendo gli eventi narrati nel quarto e, ancora, ultimo film sugli Avengers, l’epocale sacrificio di Tony Stark avviene il 17 ottobre 2023, proprio oggi. Le sue ultime parole “E io sono Iron man” sembrano ancora rimbombare nelle nostre orecchie toccando le corde dei nostri cuori. È vero, non abbiamo ancora superato la morte di Iron Man.

Probabilmente, a non essere riuscito ad andare avanti è l’intero Marvel Cinematic Universe, che sembra stia smarrendo la retta via, perdendosi nei meandri del Multiverso e in opere dalla discutibile riuscita.

Come ben sappiamo, gli Avengers arrivano sempre nei momenti più disperati, di massima necessità, e forse oggi più che mai abbiamo bisogno del Vendicatore di ferro. Chissà quale sarebbe stato il suo apporto negli ultimi progetti, i quali non lo hanno mai più visto protagonista, nonostante le continue citazioni al suo personaggio. Forse, questi cinque progetti avrebbero meritato la presenza, o quantomeno una comparsa, del supereroe di Robert Downey Jr.

Black Widow

Da anni i fan chiedevano a gran voce un film interamente dedicato alla Vedova Nera di Scarlett Johansson. La Saga del Multiverso ha visto in Black Widow il suo avvio, anche se i risultati finali sarebbero potuti essere migliori. L’excursus nel personaggio di Natasha Romanoff e della sorella Yelena Belova è convincente, ma forse l’intera pellicola avrebbe avuto un impatto maggiore con la presenza di Tony Stark. Essendo Black Widow un prequel ambientato tra Civil War ed Infinity War, non ci sarebbero stati problemi di continuity, anzi il cameo di RDJ sembrava potesse rivelarsi realtà. Ma così non è stato.

Eternals

Si tratta di un unicum dell’intero Marvel Cinematic Universe. Il film di Chloe Zao manifestava il desiderio di introdurre toni e tematiche più mature all'interno dei cinecomics Marvel, ma il risultato finale rientra perfettamente nella categoria “o lo ami o lo odi”. Forse, l’epopea mitologica avrebbe potuto alleggerire la propria atmosfera con un passaggio, anche repentino, di Tony Stark, il quale avrebbe sicuramente aggiunto un tocco di brio al tutto.

Spider-Man: No Way Home

La critica maggiore che una buona fetta di fan ha rivolto all’Uomo Ragno di Tom Holland è stata l’eccessiva dipendenza (affettiva e non) da Iron Man, additandolo addirittura come Iron Man Junior. Con il secondo capitolo Far From Home, tuttavia, Peter Parker ha avviato un processo di autodeterminazione che si è coronato con lo struggente finale dell’amato No Way Home. Tuttavia, anche l’ultimo film della trilogia ci ha offerto un rapporto allievo-maestro, proponendoci, stavolta, come mentore il Doctor Stange di Benedict Cumberbatch. Visto l’andazzo poco felice delle vicende, però, siamo sicuri che il buon Peter (e anche noi spettatori) avrebbe preferito di gran lunga la guida del vecchio Tony, anche se forse non avremmo avuto lo stesso tipo di emancipazione vissuta dall’Arrampicamuri.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nulla di personale contro il frizzante Scott Lang di Paul Rudd, ma il terzo capitolo della trilogia di Ant-Man si fa carico di un compito arduo, forse anche troppo per la “statura” del personaggio: introdurre la figura di Kang (Jonathan Majors), la nuova grande minaccia post-Thanos. Possiamo solo provare ad immaginare come sarebbe stato un Iron Man 4 a fare le veci di Quantumania. E poi, non aver mai visto interagire sullo schermo due geni del calibro di Tony Stark ed Hank Pym è davvero un grande rimpianto, un’occasione sprecata malamente.

Secret Invasion

L’ultima serie tv Disney+ non è certamente da annoverare tra i progetti più memorabili dell’MCU. La storyline fumettistica originale si configurava come una “minaccia di livello-Avengers”, come direbbe il Mysterio di Jake Gyllenhaal; tuttavia, nello show l’unico grande protagonista è Nick Fury (l’eterno Samuel L. Jackson), che più volte afferma di voler combattere questa guerra da solo. Visti gli esiti finali, persino Stark, non di certo il più diplomatico tra gli eroi, avrebbe potuto fare meglio, dato che in ballo vi era anche il destino del suo migliore amico Rhodey.

Insomma, le occasioni nelle quali la presenza e l’intervento di Iron Man sarebbero stati graditi ci sono, e non sono affatto poche. Prima o poi, però, è necessario da parte della Marvel uno slancio creativo in grado di rendere altrettanto iconico e memorabile un altro personaggi ancora in attività. Potrebbe essere il caso di Spider-Man, di Doctor Strange o, magari, dello stesso Loki, con il terzo episodio della serie a breve disponibile su Disney+.

Una cosa è certa: Tony Stark, non ti dimenticheremo mai. Ti amiamo 3000.