Se vi sentite soli in quarantena, provate a scrivere a David Harbour

La pandemia di Coronavirus continua a spaventare il mondo, costringendo le persone all'auto-isolamento e alla quarantena. Molte celebrità fanno ciò che possono per tener compagnia ai loro fan in questi momenti difficili, ma l'iniziativa di David Harbour, che vedremo (speriamo il prima possibile) in Black Widow, è davvero nobile.

L'attore ha condiviso un post su Instagram (visibile in calce alla news), lasciando a disposizione addirittura il suo numero di telefono, chiedendo ai fan di scrivergli messaggi e raccontargli le loro storie.

"Mandami un messaggio" recita il post, "per favore, non solo: Adoro Stranger Things, ma con informazioni su di te. Dove sei? Cosa fai? Come va con il lavoro e con i soldi in questo momento? Come va in famiglia? Qualcosa di ciò che provi in questo momento potrebbe essere interessante per me da sapere?"

Naturalmente, David Harbour si scusa in anticipo se non potrà "rispondere a tutti. Potrei anche non riuscire a leggere il tuo messaggio, ma proverò a compilare un database di fan e amici per vedere se esistono modi semplici per connetterci e aiutarci a vicenda in futuro."

Oltre al messaggio c'è un video, in cui Harbour ripete più o meno le stesse cose. "Scrivimi alcune informazioni su di te. Sei un insegnante? Un'infermiera? Un medico? Lavori da casa, lavori per Amazon? Sei un politico famoso? Sei al verde, sei preoccupato per l'affitto? Stai riuscendo a guadagnare soldi?" e così via.

Negli ultimi giorni, intanto, è cambiato il compositore di Black Widow. Il nuovo film Marvel è stato definito dalla protagonista Scarlett Johansson un dramma familiare.