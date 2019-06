Sentite la voce di Mark Hamill nella nuova clip promozionale de La Bambola Assassina

Abbiamo scoperto come il reboot de La Bambola Assassina reinventerà il mito dell'iconica bambola Chucky, e in attesa dell'uscita del film è tempo di gustarci un'altra preview nell'inquietante nuova clip appena pubblicata.

Come al solito potete visionarla in calce all'articolo: il video ci dà anche la possibilità di ascoltare la voce di Mark Hamill, come sempre terrificante quando si tratta di doppiare i villain.

Anche se non vediamo Chucky nelle scene fornite dal filmato, l'attore riesce a trasmettere tutto l'orrore che la bambola assassina dovrebbe suscitare solo attraverso il proprio timbro vocale, fatto di finta innocenza, vera malizia e un puro piacere nello spaventare gli altri. Al contrario, l'Andy di Gabriel Bateman riesce a nascondere la paura e trovare il coraggio di prendere persino un'arma nella speranza di potersi proteggersi. Ma una mazza di legno potrebbe non bastare per Chucky.

Cosa ne pensate di questo remake? Siete curiosi di vedere il risultato finale? Conoscete la saga originale? Come al solito, fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad un'altra clip promozionale de La Bambola Assassina.

Vi ricordiamo che il film arriverà nel mercato italiano in anteprima mondiale dal prossimo 19 giugno. Realizzato dai produttori di IT e diretto da Lars Klevberg (Polaroid), La Bambola Assassina è prodotto della leggendaria Orion Pictures Corporation, società MGM e include nel cast Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry, Gabriel Bateman, David Lewis, Ty Consiglio, Beatrice Kitsos, Hannah Drew, Kristin York, Veenu Sandhu e Carlease Burke.