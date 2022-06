Sentenza aborto USA: anche Olivia Rodrigo e Billie Eilish contro: 'Moriranno tante donne'

Hollywood è contro la sentenza sull'aborto che ha di fatto annullato negli Stati Uniti lo storico provvedimento Roe contro Wade, e ora anche Billie Eilish e Olivia Rodrigo hanno espresso il loro dissenso su questa decisione che di fatto impedisce alle donne di interrompere liberamente gravidanze indesiderate.

Billie Eilish, da poco vincitrice di un Oscar, nel corso di un suo concerto ha detto: "Oggi è un giorno davvero, davvero cupo per le donne negli Stati Uniti. Dirò solo che per me è molto difficile pensare che cose del genere possano ancora accadere".

Olivia Rodrigo invece nel corso della sua esibizione a Glastonbury ha detto: "Sono devastata e spaventata. Così tante donne e così tante ragazze moriranno a causa di questa decisione. Volevo dedicare la prossima canzone ai cinque membri della Corte Suprema che ci hanno mostrato che, in realtà, per loro non è importante la libertà. La canzone è per Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh. Vi odiamo! Vi odiamo!".

La cantante ha quindi invitato sul palco Lily Allen e insieme hanno cantato Fuck You, proprio per testimoniare l'odio nei riguardi di queste persone che hanno preso una decisione tanto controversa per le donne.

Proprio per via di questa sentenza, Billie Joe Armstrong si è detto pronto a rinunciare alla cittadinanza americana. Insomma, anche il mondo della musica non vuole proprio sottostare a questa terribile imposizione.