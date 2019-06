Il senso di ragno sembrerebbe avere un nome più sciocco in Spider-Man: Far From Home

Mentre Tom Holland guarda già al dopo Spider-Man: Far From Home e al futuro, ammettendo di voler lavorare con Quentin Tarantino, noi siamo ancora qui in febbricitante attesa dell'arrivo nelle sale del cinecomic Marvel Studios diretto da Jon Watts, che porterà il nostro eroe in gita per l'Europa, lasciandogli affrontare una nuova minaccia.

Finora, comunque, sia in Spider-Man: Homecoming che in Avengers: Infinity War o Endgame, un potere in particolare di Spidey non ha ricevuto degno approfondimento, e stiamo ovviamente parlando del Senso di Ragno, che permette a Peter di percepire i pericoli imminenti provocandogli una sorta di premonizione fisica, mettendo il corpo e la mente in allarme.



Ecco: nel MCU questo è stato finora mostrato con dei semplici brividi sul braccio di Peter, quelli visti in Infinity War all'arrivo dell'Ordine Nero di Thanos sulla Terra, ma a quanto pare in Far From Home gli sarà data più importanza, mettendo il potere maggiormente in luce (lo dicono anche le prime entusiastiche reazioni). Parlando comunque con Comicbook, il cast del film ha rivelato che questo sistema d'allarme di Spider-Man non sarà chiamato Senso di Ragno ma... "Formicolio di Peter". E no, non è uno scherzo: hanno deciso di non inserire il vero nome del potere come una scelta stilistica, in linea con il tono commediato della pellicola.



Spider-Man: Far From Home uscirà in Italia il prossimo 10 luglio.