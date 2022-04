Senior Year: Rebel Wilson torna al liceo dopo 20 anni di coma nella nuova commedia Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Senior Year, film con protagonista una Rebel Wilson completamente trasformata nel fisico che interpreta una donna che, dopo 20 anni di coma a causa di un incidente avvenuto a scuola, si risveglia improvvisamente e decidere di riprendere la sua vita proprio da dove si era interrotta: al liceo.

La pellicola è diretta da Alex Hardcastle su una sceneggiatura scritta da Andrew Knauer, Arthur Pielli e Brandon Scott Jones. Nel cast troviamo anche Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland e Chris Parnell. L'uscita sulla piattaforma digitale è prevista per il 13 maggio 2022. Di seguito la sinossi completa.

A causa di un incidente al liceo, la protagonista interpretata da Rebel Wilson finisce in coma e vi rimane per 20 anni. Risvegliatasi in un corpo decisamente più maturo e invecchiato, la ex-cheerleader deciderà di riprendere la propria vita da dove l'aveva lasciata: tornando tra i banchi di scuola del suo vecchio liceo. Ma le cose sono molto cambiate ed essere popolare al liceo nel mondo di oggi è decisamente qualcosa di completamente diverso rispetto ai suoi tempi.

La notevole perdita di peso da parte di Rebel Wilson è stata una delle notizie più chiacchierate dell'ultimo anno. L'attrice ha documentato il suo percorso attraverso il suo profilo Instagram ammettendo però di non essere ancora molto a suo agio con l'incredibile quantità di commenti che la riguardano.

"Nel 2019 sono usciti tipo quattro mei film, due li ho anche prodotti e uno, Jojo Rabbit, in cui recitavo, è stato nominato per un Academy Award come miglior film. Ma le gente non sembrava accorgersene. Tutti erano solo ossessionati dal mio corpo e dal suo cambiamento".