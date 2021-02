Tua per sempre, disponibile da oggi su Netflix il film con Noah Centineo

Usciva nel 2018 su Netflix la rom-com Tutte le volte che ho scritto ti amo, titolo di grande successo prodotto dalla piattaforma streaming di Reed Hasting che ha lanciato il nome dell'amatissimo Noah Centineo, e a distanza di tre anni e un sequel ecco arrivare il terzo capitolo della "saga", Tua per sempre.

Diretto da Michael Fimognari, il film è infatti il trequel cinematografico tratto dal terzo libro della saga letteraria per ragazzi scritta da Jenny Han. Il secondo film era P.S. Ti amo ancora, sempre diretto da Fimognari e uscito su Netflix esattamente un anno fa, due giorno prima di San Valentino esattamente come questo Tua per sempre.



Nel nuovo film della saga, Lara Jean Song Covey si prepara alla fine del liceo e l'inizio dell'età adulta tra college e lavoro, e un paio di viaggi la portano a re-immaginare come dovrebbe essere la sua vita con la famiglia, con gli amici e con Peter Kavinsky dopo il diploma. Tua per sempre è disponibile da oggi su Netflix.



Nel cast del film troviamo anche Anna Cathcart, Janel Parrish, Ross Butler, Madeleine Arthur e Holland Taylor. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia. Lo vedrete insieme alle vostre rispettive compagne o compagni, fidanzati o fidanzate, mogli o mariti?



Sbizzarritevi.