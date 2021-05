Tua per sempre, ecco cosa accadrà ai personaggi secondo Lana Condor: 'Ai fan non piacerà'

La saga di Tutte le volte che ho detto ti amo si è conclusa con l'arrivo su Netflix di Tua per sempre, terza pellicole tratta dai romanzi best-seller di Jenny Han. Intervistata da Us Weekly, la star Lana Condor ha rivelato se pensa che i protagonisti continueranno a stare insieme anche dopo il finale.

"Penso che non rimarranno insieme" ha dichiarato senza giri di parole riguardo alla relazione a lunga distanza tra Peter e LJ. "Le persone odiano questa risposta, ma io credo di no. Farebbero del loro meglio, ma alla fine si separerebbero in modo che entrambi possano crescere."

Tuttavia, l'attrice pensa che in futuro ci siano ancora speranze perché la coppia torni insieme: "Ho sempre pensato che potessero andare avanti, quindi penso che si potrebbero incontrare dopo il college, per esempio sul posto di lavoro. Da adulti e dopo aver vissuto un po' di vita. Penso che in questo modo starebbero insieme per sempre. Ma penso che prima si prenderebbero una pausa."

La Condor ha poi svelato il suo interesse per un'eventuale continuazione della storia di "Mi piacerebbe vedere Lara Jean come 28enne, come sarebbe? Nella mia testa vive a New York, ed è una giornalista o comunque qualcosa che ha a che vedere con la sua passione per i libri. E mi piacerebbe che si riunissero dopo anni di separazione per conoscersi da adulti. Questo è il mio sogno, ma nessuno mi ha detto niente quindi per ora rimane tale."

