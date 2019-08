Il seme della follia, John Carpenter ricorda l'interpretazione di Sam Neill

Atto conclusivo della Trilogia dell’Apocalisse, Il seme della follia è ancora oggi considerato uno dei successi più convincenti di John Carpenter lungo gli Anni ’90: all’epoca l’attore che seppe dare lustro alla pellicola fu Sam Neill, e il regista non ha ancora dimenticato il valore aggiunto di una interpretazione smagliante.

In principio fu La cosa (1982): non spetta soltanto agli amanti dell’Horror riconoscere l’estro di John Carpenter, capitello della cinematografia di genere capace di spaziare attraverso svariati filoni narrativi con 1997 – Fuga da New York (1981) o Grosso guaio a Chinatown, giusto per citare due titoli.

Dopo aver diretto Il signore del male (1987), il regista si dedica alla conclusione della Trilogia dell’Apocalisse sfornando Il seme della follia, grande successo del 1994 noto anche per l’interpretazione di Sam Neill.

Nella pellicola l’attore è John Trent, investigatore con un passato oscuro che nasconde segreti inconfessabili; pur essendo stata l’unica collaborazione con l’interprete di fama internazionale, John Carpenter continua a elogiarlo tra i suoi big preferiti.

“Ci sono molti attori con i quali ho amato lavorare e fra questi c’è sicuramente Sam Neill: era veramente in gamba e mi piacerebbe tanto lavorare ancora con lui”: di sicuro la memoria del regista va anche a Jamie Lee Curtis, attrice che ha conosciuto grande fama con il primo capitolo di Halloween (1978).

Proprio con Halloween Kills e Halloween Ends John Carpenter tornerà sulla scena firmando la colonna sonora dei due film; dati gli elogi a un quarto di secolo da Il seme della follia non è da escludersi un ruolo per Sam Neill nel cast delle pellicole, ma per il momento è giusto una fantasticheria da grande schermo.