Sembrano confermati ufficialmente i registi di Flashpoint

Manca l'ufficialità (di un comunicato stampa), ma dovremmo esserci. John Francis Daley & Jonathan Goldstein sono ufficialmente i registi di, e lo svelano tramite un tweet che noi vi mostriamo dopo il salto.

"Ci hanno dato una lista di proprietà DC e ci hanno detto 'c'è qualcosa a cui sareste interessati?', non ci hanno mai promesso nulla, ci hanno dato la possibilità di leggere un paio di sceneggiature e decidere quale fare in caso" avevano dichiarato i due in una recente intervista "Erano interessati a noi per Game Night e per Spider-Man: Homecoming. Per via di questo ci hanno chiamati dicendoci 'vorremmo che consideraste uno dei nostri film'. Abbiamo letto vari script, ma Flash... siamo grandi fan del personaggio, collezionavamo i fumetti da ragazzini. E' stata una possibilità eccitante. E' un supereroe differente dagli altri, molto più 'con i piedi per terra' di altri".

Nonostante ciò, qualche giorno fa John Francis Daley e Jonathan Goldstein avevano affermato, comunque, di non essere a bordo di Flashpoint: "Siamo ancora in trattative" confermano i due "Gli accordi sono in corso. Non stiamo lavorando ancora alla sceneggiatura, attendiamo di firmare un contratto prima. Speriamo che funzioni il tutto".

Secondo le voci di corridoio, Flashpoint vedrà come villain il Dottor Light. Sono previsti i ritorni di Ezra Miller, Billy Crudup e persino di Ray Fisher nei panni di Cyborg; anche Kiersey Clemons che i rumor vorrebbero "a rischio recasting", dovrebbe tornare ad interpretare Iris West.