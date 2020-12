Selvaggi, sapevate che nel cast doveva esserci anche Leonardo Pieraccioni?

Uno dei titoli scritti e diretti dai fratelli Vanzina che più di altri hanno saputo variare la tradizione dei cinepanettoni italiani è stato senza ombra di dubbio Selvaggi, titolo ovviamente ambientato durante le vacanze natalizie, diretto dal compianto Carlo Vanzina e con un cast all-star di interpreti nostrani.

Il film raccontava di un insolito a variegato gruppo di sopravvissuti a un incidente aereo che si ritrovano costretti a convivere su di una sperduta isola deserta, tentando di scendere a patti con le differenze reciproche e con i relativi status sociali, idiosincrasie e altro. Nel cast troviamo Ezio Greggio, Leo Gullotta, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi, Franco Oppini e Monica Scattini, ma inizialmente tra i Selvaggi doveva esserci anche Leonardo Pieraccioni, all'epoca trentenne.



Come mai, allora, il regista e interprete de Il Ciclone, non partecipò poi al film dei Vanzina? La risposta la troviamo nell'esordio alla regia di Pieraccioni, il bel I Laureati, che all'epoca stava cercando dei finanziamenti tra i produttori italiani. A pochi giorni dall'inizio delle riprese di Selvaggi, così, Rita Cecchi Gori diede l'approvazione alla produzione del film, costringendo Pieraccioni ad abbandonare Selvaggi per dedicarsi alla sua prima regia cinematografica.



Vi ricordiamo che Selvaggi di Carlo Vanzina va in onda questa sera, 29 dicembre 2020, alle 21:20 su Rete 4.