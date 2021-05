Selma Blair: siparietto con Sarah Michelle Gellar su Instagram, ed è subito 1999!

A Selma Blair è bastata una semplicissima foto su Instagram per riportarci tutti al 1999, quando uscì il film Cruel Intentions, nel quale recitava al fianco di Sarah Michelle Gellar e Ryan Philippe.

Un ferretto per capelli, ed è subito Cecile Caldwell.

Selma Blair ha 48 anni, ma in questa foto sembra averne 27, ovvero la stessa età che aveva quando uscì al cinema Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi, e il suo personaggio nel film si scambiava un bacio che sarebbe poi divenuto iconico con la collega Sarah Michelle Gellar.

Tant'è che proprio quest'ultima non ha tardato a commentare sotto al post con un tanto minimalista quanto esplicativo "Secret Society", richiamando uno degli scambi più celebri della pellicola:

Kathryn (SMG) "Il mio consiglio è quello di andare a letto con più persone possibili".

Cecile (SB): "Ma così sarei una poco di buono, no?".

Kathryn: "Cecile, lo fanno tutti. È solo che nessuno ne parla".

Cecile: "Quindi è come una società segreta?".

E non possiamo certo non menzionare l'intervento di Roger Kumble, il regista di Cruel Intentions, che in un altro commento ha anche lui citato una battuta dal film, pur autocensurandosi: "Chiudi quelle gambe, non siamo in... (Non voglio essere cancellato, quindi non scrivo il paese)".

Non vi sembra di essere tornati indietro nel tempo?