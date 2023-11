Selma Blair parla della sclerosi multipla:'Sono ancora qui'

Selma Blair è stata premiata come una delle Donne dell'Anno 2023 dalla rivista Glamour, e durante la cerimonia di premiazione è stata intervistata da Access Hollywood, sulla propria convivenza con la sclerosi multipla, spiegando in che modo psicologicamente affronta la propria quotidianità da quando le è stata diagnosticata.

"Quando qualcuno percepisce che qualcosa potrebbe essere finito, non sarà finito finché non sarà finito. Sono ancora qui e penso che morire vivi sia un obiettivo molto salutare invece che lasciarsi andare, sempre più lontana dal connettersi" ha dichiarato Blair.



"Sono stupita da come la vita possa cambiare e da come tutti noi possiamo continuare ad evolverci e diventare più pazienti con noi stessi e con gli altri. E questa è stata la chiave della mia voce, è ascoltare le altre persone e farmi sentire per loro".



Infine, l'attrice - molto amica di Sarah Michelle Gellar, co-star in Cruel Intentions - ha concluso:"È stato un viaggio straordinario perché ora sono arrivata a pensare alla disabilità come ad un ulivo in cui i rami si estendono per trovare la luce l'uno nell'altro, per offrire pace, speranza e guarigione. La disabilità supera tutte le divisioni. Non conosce confini. Fa parte dell'essere vivi, una grande offerta di pace".



Qualche giorno fa Selma Blair ha scritto un pensiero per Matthew Perry, amico e collega in Friends scomparso lo scorso weekend.



Anche Maggie Wheeler ha ricordato Matthew Perry, dopo la notizia della morte; l'attrice ha intepretato la storica fiamma di Chandler, Janice, nella sitcom.