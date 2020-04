Selena Gomez terrorizzata dalla guida di Ethan Hawke in Getaway - Via di fuga

Stasera, dopo la messa in onda di Bus 657, Italia 1 proporrà in seconda serata Getaway - Via di fuga, l'adrenalinico action al volante con protagonisti Ethan Hawke e Selena Gomez le cui riprese probabilmente rimarranno per sempre impresse nella mente della pop star.

Non solo tutti gli incidenti del film sono stati realizzati senza utilizzo alcuno della CGI, risultando in un totale di oltre 130 automobili distrutte, ma Hawke ha preso lezioni di guida per svolgere in prima persona buona parte degli stunt, cosa che però la Gomez ha scoperto solo una volta salita in macchina con il collega.

"Ero terrorizzata dalla guida di Ethan durante il primo giorno di prove" spiegò infatti l'attrice durante un'intervista. "Ero al suo fianco mentre faceva i cerchi con la macchina, e pensavo 'Oh mio dio, non abbiamo ancora iniziato a girare e sto per morire.' Mi disse che non l'aveva mai fatto prima, ma in realtà sapeva già guidare. Voleva solo spaventarmi un po', ma è stato divertente."

In onda su Italia 1 questa sera alle 23.15, Getaway - Via di fuga segue l'ex pilota automobilistico Brent Magna (Hawke) mentre sfreccia per le strade della Bulgaria per salvare la moglie rapita. Nella sua Ford Shelby GT500 Super Snake un disperato Brent obbedisce alla voce anonima che, attraverso l'altoparlante, guida lui e la sua inconsapevole passeggera verso pericoli sempre più rischiosi. Se falliscono, la moglie di Brent perde la vita. Con la polizia alle calcagna, i due sono costretti a fare una scelta: fuggire o combattere il loro misterioso aggressore in una gara spericolata contro il tempo.

