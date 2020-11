Selena Gomez sarà la scalatrice Silvia Vásquez-Lavado in un nuovo biopic

Selena Gomez torna sul grande schermo con il biopic ispirato alle memorie dell'alpinista e imprenditrice sociale Silvia Vásquez-Lavado, di cui sarà sia interprete che produttrice.

L'attrice e cantante Selena Gomez interpreterà proprio Silvia Vásquez-Lavado, la prima donna omosessuale ad aver scalato le Seven Summits, le vette più alte di ogni continente (incluso il Monte Everest), e fondatrice dell'organizzazione non-profit Corageous Girls, che aiuta le vittime di abuso e sessuale, organizzando anche escursioni e attività ricreative.

Gomez sarà inoltre produttrice del progetto tramite la sua società di produzione, la July Moon Productions, Vásquez-Lavado a Lara Love Hardin, Scott Budnick, Donna Gigliotti e la stessa Vásquez-Lavado.

Il film, che non ha ancora un regista, vedrà però alla sceneggiatura Elgin James (Mayans M.C., Little Birds), prenderà ispirazione dal libro In the Shadow of the Mountain (che sembra essere anche il titolo della pellicola), l'autobiografia di Vásquez-Lavado che sarà pubblicata nel 2022.

Più di recente, Gomez aveva preso parte al film di Woody Allen Un Giorno Di Pioggia A New York, al fianco di Timothée Chalamet e Elle Fanning, e alla pellicola diretta da Jim Jarmusch I Morti Non Muoiono, oltre ad aver prestato la voce a Betsy nel film Dolittle con Robert Downey Jr. A breve la rivedremo (o meglio, risentiremo) tra i protagonisti del film d'animazione Hotel Transylvania 4.