Selena Gomez e Samara Wearing in Scream 5? L'ultimo clamoroso rumor

È stata la protagonista Courtney Cox ad aprire la porta delle speculazioni su di un nuovo e importante casting legato all'annunciato e atteso Scream 5 diretto dai bravi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Giller (Finché morte non ci separi), ed esattamente guardando al possibile arrivo nel film di Selena Gomez (Spring Breakers).

I fan della cantante e attrice si sono convinti del suo arrivo nel cast perché i quattro attori finora ufficializzati per il quinto capitolo - la Cox, David Arquette, Melissa Berrera e Jenna Ortega - hanno tutti iniziato a seguire la star via social nel corso delle ultime ore, a cascata. Ma è la Cox ad aver infiammato di più gli animi, quando ha commentato con un "non vedo l'ora di conoscerti" sotto al più recent post della Gomez. Dovesse rivelarsi una felice intuizione degli appassionati, pensiamo che la produzione possa arrivare a ufficializzare l'ingresso nel corso dei prossimi giorni.



Intanto, intervistata da Collider, la talentuosa Samara Weaving ha dichiarato di aver discusso con Bettinelli e Giller per una seconda collaborazione insieme in Scream 5 dopo Finché morte non ci separi, spiegando: "Ne stiamo parlando, ma purtroppo bisogna venire a capo di alcuni problemi di scheduling molto fastidiosi. In quello stesso periodo sarà in Australia per girare Nine Perfect Strangers, dunque una parte sostanziosa non la potrà comunque avere e forse partecipare al film per me sarà impossibile. Soprattutto perché viaggiare è davvero difficile al giorno d'oggi. Chissà".



Scream 5 uscirà nelle sale nel corso del 2022.