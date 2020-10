Selena Gomez protagonista del thriller-horror psicologico Dollhouse: tutti i dettagli

Oltre al suo ritorno nel panorama televisivo con la serie comedy Only Murders in the Buildings con Martin Short e Steve Martin, Selena Gomez ha già in programma il suo prossimo ruolo al cinema dopo Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen.

Secondo quanto riportato da Variety, la pop star apparirà come protagonista in Dollhouse, thriller-horror psicologico "in stile Il Cigno Nero" prodotto dalla stessa Gomez insieme a Shawn Levy (Free Guy) e Dan Cohen del banner 21 Laps. Scritto dall'esordiente Michael Paisley, il progetto è attualmente alla ricerca di un regista e sarà distribuito in tutto il mondo da STXfilms.

"Il coinvolgimento di Selena è un passo entusiasmante per questo progetto" ha dichiarato Adam Fogelson, presidente di STXfilms Motion Picture Group. "Collaborare con Selenza, Shawn e l'esperienza di Dan nel genere thriller-horror non farà che bene a Dollhouse e non potremmo essere più entusiasti del mondo in cui sta venendo sviluppato."

Per quanto riguarda il grande schermo, la Gomez ha recentemente prestato la voce ad uno dei personaggi di Dolittle, film d'avventura con protagonista Robert Downey Jr. reduce da una pessima corsa al box office, mentre sul fronte TV è attualmente impegnata con lo show di cucina Selena+Chef targato HBO Max.