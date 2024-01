Selena Gomez protagonista del biopic su Linda Ronstadt, tornata in auge con The Last of Us

David O. Russell è un regista dalle mille risorse, e dopo il catastrofico flop di Amsterdam è comunque riuscito a trovare a Hollywood i finanziamenti per un nuovo, interessantissimo progetto: un biopic su Linda Ronstadt con protagonista Selena Gomez.

Il film sarà basato sulle libro di memorie della cantante intitolato Simple Dreams e uscito nel 2013, con James Keach e il manager di lunga data di Ronstadt, John Boylan, che co-produrranno il progetto, già avviato ed entrato subito in fase di pre-produzione.

Linda Ronstadt è una star della musica rock, country e latina che ha trovato il successo con album come Heart Like a Wheel, Prisoner in Disguise, Hasten Down the Wind, Simple Dreams, Living in the USA e molti altri: in una carriera durata diversi decenni, ha registrato 29 album in studio e ha vinto 11 Grammy, tre American Music Awards, due Academy of Country Music Awards e un Emmy, e nel 2023 è tornata prepotentemente nelle classifiche di Spotify con il brano del 1970 di "Long Long Time", che è stata protagonista di un episodio di The Last of Us della HBO. Il documentario del 2019 Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, diretto da Rob Epstein e Jeffrey Friedman, ha raccontato la vita e la carriera della cantante.

David O. Russell è il regista e sceneggiatore nominato all'Oscar noto per film come American Hustle (2013), Il lato positivo (2012), The Fighter (2010) e Three Kings (1999). Il suo lavoro più recente, Amsterdam, è uscito nel 2022, con un cast ricchissimo che includeva Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Zoe Saldaña, Mike Myers, Taylor Swift e tanti altri.