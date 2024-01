Selena Gomez sarà Linda Ronstadt nel nuovo biopic!

La star di Only Murders in the Building Selena Gomez interpreterà l'icona della musica Linda Ronstadt in un nuovo film biografico ancora senza titolo. Il progetto è attualmente in pre-produzione, con John Boylan e James Keach al timone. Gomez ha confermato la notizia condividendo una foto del memoir di Ronstadt del 2013.

Prima di ritirarsi nel 2011, Linda Ronstadt si è distinta come una figura significativa nell'industria musicale, contribuendo alla crescita di generi come il rock, il pop, il folk e il country, vendendo oltre 100 milioni di dischi e diventando una delle artiste con il maggior numero di vendite a livello mondiale. Nella sua discografia sono incluse canzoni come You're No Good, Blue Bayou e Long Long Time.



Oltre alla sua partecipazione nella serie con Steve Martin e Martin Short, Selena Gomez è impegnata dal 2020 con lo show Selena + Chef, un programma di cucina nel quale l'attrice e cantante si cimenta ai fornelli insieme a diversi chef professionisti presenti come guest star.

Per ogni episodio lo show dona 10.000 dollari ad un ente di beneficenza scelto dallo chef, spesso legato al cibo. Le prime tre stagioni sono state girate in casa dell'attrice mentre la quarta in una casa a Malibu.



In Only Murders in the Building, Selena Gomez - protagonista di un piccolo caso con Kylie Jenner ai Golden Globe - interpreta Mabel Mora, una giovane che vive nell'Arconia Building dell'Upper West Side a Manhattan, e che indaga sui vari omicidi che avvengono nel palazzo insieme agli anziani inquilini, l'attore Charles Haden-Savage (Martin) e il regista Oliver Putnam (Short); i tre raccontano le indagini in un podcast intitolato proprio Only Murders in the Building.

