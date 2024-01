Selena Gomez si consola con il fidanzato dopo i Golden Globes: 'Ho vinto io'

I Golden Globes di quest'anno sono stati un grande evento: non solo per il trionfo di film importanti che hanno segnato la stagione cinematografica come Oppenheimer e Povere creature!, o per le vincite portate a casa da serie tv di qualità come Succession, ma anche per il gossip che hanno generato.

Le serate dei grandi premi da sempre portano con sè un gran numero di chiacchiere, di reazioni pronte a diventare meme e di momenti virali: tra le protagoniste del gossip dei Golden Globes di quest'anno troviamo sicuramente Selena Gomez. La cantante e protagonista della serie Only Murders in the Building si è resa protagonista di un video diventato prontamente virale dove si vede Gomez chiacchiera con l'amica Taylor Swift: l'oggetto della chiacchierata sarebbe il rifiuto di Kylie Jenner a una foto richiesta dall'attrice con Timothèe Chalamet, compagno di Jenner.

Ma Selena Gomez non sembra eccessivamente turbata dalle chiacchiere di corridoio, e mentre tutti si chiedono cosa si saranno davvero dette le due popstar, l'artista postauna foto dove indossa il suo abito rosso di Armani Privè e scambia un bacio con il fidanzato Benny Blanco, accompagnata da una didascalia che vale più di mille parole: "Ho vinto".

Selena Gomez era presente ai Golden Globes in quanto candidata come miglior attrice protagonista in una serie comica per Only Murders in the Building: la serie ha ricevuto altre tre nominato: miglior serie comica, miglior attore protagonista (Steve Martin) e miglior attrice non protagonista (Meryl Streep). Qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Only Murders in the Building.