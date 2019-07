Sei Avengers nella top degli attori più pagati, Chris Hemsworth in testa con $76 milioni

Mentre Avengers: Endgame si prepara a superare Avatar, il cui record dista ormai appena 15 milioni, da Forbes arrivano i dati relativi agli stipendi degli attori più pagati di Hollywood, e la presenza delle stelle del Marvel Cinematic Universe è piuttosto mercata.

Ben sei Avengers infatti compaiono nella lista degli attori più pagati del 2018: si tratta di Chris Hemsworth, Robert Downey, Jr, Chris Evans, Bradley Cooper, Paul Rudd e Scarlett Johansson, i quali hanno guadagnato complessivamente un totale di $340 milioni di dollari.

Sorprendentemente, l'Avenger al primo posto è Hemsworth (e non Downey Jr.), che l'anno scorso ha guadagnato ben $76,4 milioni: l'interprete di Thor, al contrario del collega Iron Man, ha spaziato dalla produzione Marvel Studios per recitare anche in altri film, cosa che gli ha permesso di aumentare il proprio salario. Ma non temete, Downey Jr. non rischia la bancarotta: grazie al proprio contratto, infatti, l'attore in questo 2019 incasserà l'8% dei profitti di Avengers: Endgame, perciò è altamente probabile che l'anno prossimo di questi tempi sarà di nuovo lui l'attore più pagato al mondo.

Per il 2018 l'interprete di Tony Stark dovrà "accontentarsi" del secondo posto, con $66 milioni di dollari. Al terzo posto troviamo Bradley Cooper ($57 milioni), e poi Scarlett Johansson ($56 milioni), Chris Evans ($43,5 milioni) e Paul Rudd ($41 milioni).

Per altre notizie, vi rimandiamo al criptico messaggio dei fratelli Russo per il Comic-Con 2019, durante il quale terranno un panel esclusivo ... durante il quale i fan sperano che annuncino qualche nuova collaborazione col MCU.