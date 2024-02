Sei nell'Anima, Letizia Toni è Gianna Nannini nel primo trailer del biopic Netflix!

Il mondo del cinema è sempre più affamato di biopic a sfondo musicale: se all'estero assistiamo al successo di prodotti come Bohemian Rhapsody e Rocketman, dunque, anche in Italia è tempo di provare a dire la nostra, proprio come sta provando a fare in queste ore Netflix presentandoci questo Sei nell'Anima.

Il biopic incentrato sulla vita di Gianna Nannini è stato annunciato dalla piattaforma streaming durante la scorsa estate, ma solo ora abbiamo potuto vederne le prime immagini: il primo teaser del film ci permette di ripercorrere i primissimi passi della carriera dell'autrice di brani come America e Meravigliosa Creatura (nonché, naturalmente, della canzone che dà il titolo al film), tra successi indimenticabili e scandali che già in questa sede ci vengono accennati.

Nel ruolo di Nannini troviamo Letizia Toni, già vista in produzioni come L'Allieva e Re Minore, mentre nel cast figurerà anche Andrea Delogu nel ruolo di una giovane Mara Maionchi, figura fondamentale nella scoperta di quella che sarebbe diventata, nel giro di qualche anno, una delle figure di riferimento della musica italiana. Sei nell'Anima farà il suo esordio su Netflix il prossimo 2 maggio: cosa ne dite? Il teaser vi ha convinto a concedere a questo biopic una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti!