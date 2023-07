Sei nell'Anima, arriva il biopic su Gianna Nannini! Andrea Delogu sarà Mara Maionchi

Cominciano oggi, 24 luglio 2023, le riprese del biopic sulla cantante Gianna Nannini, Sei nell'Anima diretto da Cinzia Th Torrini e con protagonista Letizia Toni nei panni della performer senese e con Andrea Delogu a interpretare Mara Maionchi. Le riprese si terranno prima nella città Natale della Nannini, Siena, per poi spostarsi a Torino.

Dopo avervi mostrato la prima foto ufficiale sulla serie dedicata agli 883, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno torniamo a parlare di musica e cinema con questa nuova produzione che porterà sugli schermi la vita della rocker toscana.

Il film, scritto da Donatella Diamanti, Cosimo Calamini e Gianna Nannini racconterà la storia di una donna che ha saputo lottare senza farsi condizionare, lottando per essere ciò che è diventata.

La protagonista del biopic sarà Letizia Toni, già vista in L’allieva e in Re Minore, mentre a interpretare Mara Maionchi, che ha scoperto il talento della performer, sarà Andrea DeLogu.

Dopo le riprese nella città natale della cantante, i ciak si sposteranno a Torino nel mese di agosto e permetteranno alla produzione di raccontare il successo della cantante dai primi anni fino alla pubblicazione di Sei nell’Anima, del 2006.

Sicuramente il biopic realizzato per la Rai, permetterà ai fan di fare un tuffo approfondito nella vita della Nannini e di scoprirne l’incredibile determinazione.

In attesa di nuove informazioni sul nuovo film di Cinzia TH Torrini, vi lasciamo alla notizia che Sky ha confermato la serie tv sugli 883 e Max Pezzali, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno