Dove seguire la diretta dei David di Donatello 2023? Tutto quello che dovete sapere

Tutto pronto per la 68esima edizione dei Premi David di Donatello, che saranno condotti da Carlo Conti e Matilde Gioli in diretta domani mercoledì 10 maggio in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:30, con la regia di Maurizio Pagnussat.

L’evento si svolgerà per la prima volta nei Cinecittà Lumina, complesso di studi gestiti da Cinecittà. Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali: il David alla Carriera 2023 andrà a Marina Cicogna, che ha prodotto alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale, mentre altri due David Speciali saranno assegnati nel corso di questa edizione: uno all'attrice Isabella Rossellini, una delle più note e apprezzate star italiane nel mondo, l'altro a Enrico Vanzina, tra gli autori cinematografici più amati dal pubblico italiano, specialmente in coppia con il compianto fratello Carlo.

Da segnalare che Il grande giorno diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo è il film vincitore del David dello Spettatore, mentre a Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella va il David di Donatello per il Miglior cortometraggio. Tra gli ospiti della serata, l’attore e regista statunitense Matt Dillon, che sarà al prossimo Festival di Cannes fra i protagonisti di Asteroid City di Wes Anderson (e che prossimamente interpreterà Marlon Brando nel film su Ultimo tango a Parigi, progetto nel quale Edoardo Pesce sarà Bernardo Bertolucci), e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi.

Qui sotto tutti i film nominati e il rispettivo numero di candidature:

ESTERNO NOTTE 18

LA STRANEZZA 14

LE OTTO MONTAGNE 14

IL SIGNORE DELLE FORMICHE 11

NOSTALGIA 9

L’OMBRA DI CARAVAGGIO 5

IL COLIBRÌ 4

SICCITÀ 4

AMANDA 3

L'IMMENSITÀ 3

CHIARA 2

DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO! 2

IL PATAFFIO 2

MARGINI 2

SETTEMBRE 2

ASTOLFO 1

BENTU 1

BRADO 1

CORRO DA TE 1

DAMPYR 1

DANTE 1

I RACCONTI DELLA DOMENICA - La storia di un uomo perbene 1

MARCEL! 1

PRINCESS 1

SPACCAOSSA 1

TI MANGIO IL CUORE 1

