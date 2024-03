Segui la Notte degli Oscar 2024 con Everyeye su Twitch il 10 marzo

Anche quest'anno seguiremo insieme la Notte degli Oscar! Siete pronti a vivere insieme a noi la cerimonia dedicata alle premiazioni dei migliori film dell'ultimo anno? Eccovi tutto ciò che dovete sapere per essere dei nostri!

L'appuntamento è fissato per domenica 10 marzo dalle ore 19:00 sul nostro canale Twitch. I nostri Gabriele Laurino, Edoardo Ferrarese e Sonia Serafini vi terranno compagnia in un lungo pre-show che anticipa l'inizio della cerimonia.

Insieme a loro i tanti, soliti ospiti pronti ad intervenire per fornire i loro pronostici sulla serata: da Victorlaszlo88 ad Alex Polidori (voce di attori di grande successo come Tom Holland e Thimotée Chalamet). Saranno dei nostri anche Andrea Romeo di I Wonder Pictures e il docente di cinema Luca Malavasi.

A seguire, intorno alle 2:00 della notte tra domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo, i nostri host seguiranno e commenteranno in italiano la premiazione, fino alla proclamazione finale del Miglior Film degli Oscar 2024.



Aproposito, chi vincerà il miglior film di animazione agli Oscar 2024? E attori come Cillian Murphy e Emma Stone porteranno a casa la statuetta?Diteci la vostra!

Vi aspettiamo in tanti!