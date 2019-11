Ecco il segreto del successo del MCU, secondo lo sceneggiatore di Endgame

Se Avengers: Endgame è diventato il maggior incasso al botteghino di tutti i tempi c'è sicuramente una serie di motivi. Ma a quanto pare, c'è un ingrediente segreto che rende così popolari i film del Marvel Cinematic Universe. Quale? Lo ha recentemente rivelato lo sceneggiatore Stephen McFeely.

In un'intervista con Deadline, McFeely ha parlato del primo Iron Man (2008) e di come alla fine del film Tony Stark riveli la sua identità, eliminando così la necessità di inserire quelle laboriose e spesso stanche scene in cui i supereroi cercano faticosamente di mantenere il segreto con la famiglia e gli amici.

"Pensa al tipo di narrazione che ha consentito" ha detto lo sceneggiatore di Avengers: Endgame. "Se avessero deciso di mantenere l'idea di custodire il segreto, avreste visto altri tipi di storie."

Secondo Stephen McFeely, circa un terzo del film sarebbe stato dedicato a queste scene sull'identità segreta, rubando il tempo a tante altre tematiche e situazioni che invece Marvel ha potuto approfondire.

A questo punto occorre però citare un'eccezione, che è naturalmente quella costituita da Spider-Man: in questo caso, l'identità segreta di Peter Parker è cruciale per la narrazione, come si è visto anche nel recente Spider-Man: Far from home.

Tornando al primo Iron Man, recentemente un utente Reddit ha trovato un filo conduttore con Avengers: Endgame. L'ultimo capitolo della saga dei Vendicatori ha da poco iniziato la sua campagna per gli Oscar 2020. E voi che ne pensate? Rivelare l'identità di un supereroe è la strada giusta per un film di successo?