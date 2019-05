I segreti del Thor grasso e depresso di Chris Hemsworth in Avengers Endgame

Avengers: Endgame, che continua a macinare incassi da record, ha mostrato al pubblico un Thor diverso. Il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, infatti, appare depresso e trasandato, e sfoggia una barba incolta e una pancetta prominente.

Chris Hemsworth ha raccontato a Variety alcuni segreti della sua trasformazione. “Fisicamente, ci volevano tra ore buone per trucco e capelli” ha rivelato. “Poi una grossa tuta protesica in silicone, che pesava quasi quaranta chili. È stato abbastanza estenuante. Avevo anche dei pesi ai polsi e alle caviglie, per far oscillare le gambe e le braccia in modo realistico quando mi trascinavo per il set.”

Durante le riprese di Avengers: Endgame l’attore ha ribattezzato il suo personaggio “Lebowski-Thor”, paragonandolo al celebre anti-eroe interpretato da Jeff Bridges nel film dei fratelli Coen. Inoltre, ha raccontato che originariamente la sceneggiatura prevedeva che Thor ritornasse in forma e riacquistasse il suo abituale fisico scolpito, ma lui si è battuto per lasciarlo così com'era. “Mi ero affezionato a questa versione di Thor. Era così diverso da ogni altro modo in cui avevo interpretato il personaggio”. E si è rivelata una scelta vincente, visto che il Lebowski-Thor è entrato nell’immaginario dei cosplayer.

Chris Hemsworth racconta poi le prese in giro da parte dei colleghi sul set. “Si avvicinavano e mi coccolavano come fossi un grande orso, oppure mi accarezzavano la pancia come si fa con le donne incinte. Qualcuno si sedeva sulle mie ginocchia come fossi Babbo Natale.”

Intanto, Avengers: Engame è secondo al box-office USA di tutti i tempi.