I segreti di Brokeback Mountain: l'iniziale imbarazzo di Heath Ledger e Jake Gyllenhaal

adattamento del racconto Brokeback Mountain di Annie Proulx con protagonisti due eccezionali Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. A dirigere ci pensa Ang Lee, il quale decise di rimanere estremamente fedele all'opera letteraria di base.

Nonostante sia uscito nel 2005, la pellicola ebbe una gestazione lunga e anche piuttosto travagliata, legata soprattutto al tema centrale della storia - una storia d'amore omosessuale - e al rischio che questa avrebbe comportato commercialmente, soprattutto per gli standard hollywoodiani di allora. Il primo regista ad essere avvicinato al progetto fu Gus Van Sant, che tuttavia rinunciò quando Matt Damon rifiutò la parte di uno dei due personaggi principali. La produzione a quel punto sondò il terreno e contattò anche Pedro Almodovar, il quale rifiutò a sua volta: il regista spagnolo si sarebbe poi detto pentito di tale rifiuto, ma ha anche dichiarato che fu l'unico progetto hollywoodiano a interessarlo particolarmente.

Alla fine venne contattato Ang Lee che accettò immediatamente il compito. Per gli attori principali, prima che la scelta ricadesse su Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, vennero chiamati anche Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg, ma entrambi declinarono.

Nel corso delle riprese della pellicola si creò della vera tensione sul set principalmente per l'evidente imbarazzo dei due protagonisti per le scene più esplicite su tutte il primo rapporto sessuale fra Ennis e Jack); Ang Lee a quel punto decise di sfruttare quel reale imbarazzo per riprodurlo anche sul grande schermo e far sembrare la scena ancor più realistica.

Le performance di Ledger e Gyllenhaal vennero osannate dalla critica e la carriera di entrambi si impennò considerevolmente proiettandoli nell'Olimpo dei migliori attori della loro generazione.