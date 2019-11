Tutti i segreti di Avengers: Endgame, dalla Vedova-Ronin a Thanos bambino

Sulla piattaforma YouTube è stato pubblicato un video che rivela gli inserti di Marvel's Avengers: Endgame - The Art of the Movie, un volume da collezione dedicato ai dietro le quinte dell'acclamato film dei fratelli Russo.

Tra i moltissimi concept art interessanti presenti nel libro, ci sono anche una serie di disegni alternativi per costumi del Regno Quantico, delle armature alternative per l'esercito del Wakanda e tutti i design pensati per i protagonisti.

Nelle pagine del gigantesco tomo "Making Of", a ciascuno dei personaggi degli Avengers viene dedicata una sezione in cui sono esposti una varietà di stili opzionali sull'evoluzione dei loro look nel corso della pre-produzione, e durante la sezione relativa alla Vedova Nera (a partire dall'indicatore 1:58 nel video che trovate in calce all'articolo) viene presentato un look completamente inedito che è una sorta di versione Ronin di Natasha, con tanto di maschera e cappuccio.

Inoltre, sfogliando le pagine del volume ci si imbatte anche in un Thanos bambino: in molti, prima dell'uscita di Avengers: Endgame, avevano ipotizzato che il film avrebbe esplorato le origini di Thanos, storia che adesso quegli stessi fan sperano di vedere ne Gli Eterni.

Pensate che Thanos comparirà nel film con Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington?

