Di che segno zodiacale sei? Ecco come moriresti in un film horror

Nelle pellicole del genere horror abbiamo assistito nel corso di anni di storia del cinema alle morti più cruente immaginabili, dalle torture agli squartamenti, dalle cadute precipitose dai grattacieli fino a persino i sepolti vivi. Adesso potete scoprire come morireste proprio voi, in base ovviamente al vostro segno zodiacale.

Dodici segni zodiacali per dodici trapassi non proprio dignitosi o di cui andare fieri, elencati grazie a un'iniziativa presa dal sito Screen Rant e che vi riportiamo di seguito. A ogni segno zodiacale corrisponde quindi una morte cruenta, magari tratta proprio dal vostro film horror preferito, che a quel punto non riguarderete più con gli stessi occhi di prima.

ARIETE - CERCA DI UCCIDERE IL CATTIVO DA SOLO

Se siete dell'Ariete, allora farete di tutto per risolvere la situazione da soli, con l'uso delle vostre sole forze. Ma sappiate che non funzionerà e farete la fine di quelli che in un film horror probabilmente muoiono per primi.

TORO - SI RIFIUTA DI LASCIARE QUALCUNO INDIETRO

L'altruismo del Toro sarà anche la sua rovina.

GEMELLI - NON IN GRADO DI DECIDERE QUALE STRADA PRENDERE MENTRE IN FUGA

L'indecisione sarà il punto debole di questo segno e anche la sua fine.

CANCRO - UCCISO MENTRE URLA ALLE ALTRE PERSONE QUANTO SONO STUPIDE

Peccato di presunzione e arroganza da parte del Cancro.

LEONE - CERCA DI ESSERE AL CENTRO DELL'ATTENZIONE

E anche di quella del killer, pronto in agguato.

VERGINE - INSISTE CHE LA MINACCIA NON SIA REALE

Se non vedo non credo, e vengo ucciso.

BILANCIA - UCCISO MENTRE CERCA DI CONVINCERE IL GRUPPO DI UN PIANO

Non si può perdere tempo a metter tutti d'accordo.

SCORPIONE - UCCISO MENTRE BACIA QUALCUNO

Quante ne abbiamo viste di scene hot con uccisioni connesse? Se siete dello Scorpione non fatene!

SAGITTARIO - CREDONO DI ESSERE DEI GENI CON IL MIGLIOR PIANO D'AZIONE

Il Sagittario tende a porsi in cima alle cose più importanti, come l'inizio e la fine del mondo.

CAPRICORNO - INSISTE NEL CERCARE INFORMAZIONI FINO A QUANDO E' TROPPO TARDI

L'atteggiamento analitico del Capricorno è controproducente stavolta.

ACQUARIO - SE NE ESCE CON UN PIANO COSI' ELABORATO CHE FALLISCE

Promemoria: pensare a dei piani semplici ed efficaci.

PESCI - INSISTE CHE IL MOSTRO E' UN INCOMPRESO

Il personaggio più empatico dello Zodiaco. Questo non lo salverà.