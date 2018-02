SEGA e Paramount finalizzano l'accordo per Sonic the Hedgehog

Soltanto due giorni fa vi abbiamo svelato che la pellicola dedicata al famoso personaggio di Sonic the Hedgehog arriverà sul grande schermo nel 2019. Oraha annunciato di aver raggiunto un accordo con laper co-produrre la pellicola.

Il film di Sonic rappresenta il passo successivo nell'espansione della proprietà intellettuale, portando il personaggio ad un nuovo pubblico a livello globale. Come parte della strategia, SEGA Group ha deciso di portare Sonic al di fuori dei videogames per diventare un franchise d'intrattenimento.

"Sono veramente onorato che le nostre compagnie, SEGA e MARZA, hanno questa opportunità incredibile di collaborare con Paramount Pictures per questa produzione, che porterà Sonic sul grande schermo per la prima volta. Sin da quando è stato introdotto al mondo 26 anni fa, Sonic è continuato a crescere in popolarità come parte centrale della nostra strategia di focalizzarci sui videogames. Oltre ai videogiochi, questo fornisce a SEGA un'opportunità fantastica di condividere Sonic con tutti e non vediamo l'ora di svelare qualcosa in più al pubblico in futuro" ha spiegato Haruki Satomi della SEGA.

“Siamo incredibilmente eccitati di lavorare con SEGA per portare questa proprietà iconica e questo personaggio sul grande schermo per un pubblico di tutto il mondo” ha continuato Jim Gianopulos della Paramount. “Non vediamo l'ora di collaborare con loro per questo progetto eccitante.”