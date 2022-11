Seesaw Monster: Anne Hathaway e Salma Hayek Pinault in un action-comedy targato Netflix!

Preparate i vostri computer e rinnovate il vostro abbonamento Netflix, perché è proprio lì che approderà il nuovo film diretto da Olivia Milch: Seesaw Monster. La scelta del cast è sensazionale, tant'è che figura nomi come Anne Hathaway e Salma Hayek Pinault.

Nonostante le informazioni sul film siano davvero poche al momento, possiamo assaggiarne già qualche dettaglio: Seesaw Monster è innanzitutto un adattamento cinematografico del libro omonimo del 2019 di un noto autore giapponese, ossia Kotaro Isaka. Dello scrittore è bene ricordare titoli come The Grasshopper, Remote Control e Maria Beetle. Proprio di quest'ultimo libro è stato il regista David Leitch a dirigerne la trasposizione filmica, sotto il nome di Bullet Train, con Brad Pitt come protagonista (a tal proposito, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Bullet Train).

La trama di Seesaw Monster è purtroppo ancora ignota, ma non a caso. A quanto pare infatti HBO e Netflix la stanno tenendo piuttosto segreta. Tuttavia abbiamo alcune coordinate base: il film è un action-comedy incentrato su due protagoniste rivali costrette a lavorare insieme. Ad interpretarle saranno la premio Oscar Anne Hathaway e la candidata all'Oscar Salma Hayek Pinault (scelta da Angelina Jolie per il suo nuovissimo film Without Blood, adattamento del romanzo di Baricco).

Rimanete aggiornati per future notizie sulla trama, cast e data d'uscita ufficiale di Seesaw Monster!