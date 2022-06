See How They Run: trailer per il giallo anni '50 con Saoirse Ronan e Sam Rockwell

Fox Searchlight ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di See How They Run, misterioso giallo diretto da Tom George e ambientato negli anni '50. Protagonisti dell'indagine al centro della storia ci sono l'esperto detective interpretato da Sam Rockwell e la giovane e inesperta poliziotta che ha il volto di Saoirse Ronan. Uscita per settembre.

See How They Run diretto da Tom George è ambientato nel West End di Londra nel corso degli anni '50. Sono in atto i preparativi per trasformare uno spettacolo teatrale di grande successo in un film, ma i lavori giungono a un improvviso stop quando un membro della crew viene ucciso. Ad occuparsi del caso saranno allora l'ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la giovane Agente Stalker (Saoirse Ronan), che si ritroveranno presto coinvolti in uno sconcertante whodunit che cela misteri e pericoli a ogni angolo.

Allo stesso modo di Knives Out di Rian Johnson, di cui presto vedremo il sequel intitolato Glass Onion, il cast è ricco di star serie A: Adrien Brody ("Il pianista"; "The French Dispatch"), David Oyelowo ("Selma"), Harris Dickinson ("Beach Rats") e una folta schiera di vincitori di BAFTA tra cui Ruth Wilson ("His Dark Materials"), Reece Shearsmith ("High-Rise"), Sian Clifford ("Good Grief"), Shirley Henderson ("Stan and Ollie") e Charlie Cooper ("This Country").

All'inizio del mese, i responsabili della produzione cinematografica della Searchlight, Katie Goodson-Thomas e DanTram Nguyen, hanno rilasciato questa dichiarazione sul cast e la troupe: "Siamo innamorati di Tom George e del suo lavoro con la BBC da anni. La sua abilità nel portare avanti performance stellari da parte di un cast corale attraverso diversi generi lo ha reso la scelta perfetta per guidare il talentuoso team di "See How They Run". Siamo lieti di dare il benvenuto a diversi membri della famiglia Searchlight che tornano all'ovile come Saoirse, Sam, Adrien e David per questo divertente whodunit".

See How They Run uscirà a settembre dopo l'anteprima al Toronto International Film Festival; su queste pagine trovate le prime immagini di See How They Run.