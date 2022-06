See How They Run, le prime immagini dal murder mystery con Sam Rockwell e Saoirse Ronan

Se ieri venivamo a scoprire nuovi dettagli sul sequel di Knives Out (incluso il curioso titolo del film), quest'oggi parliamo di un altro whodunnit, quello con Sam Rockwell e Saoirse Ronan, See How They Run, di cui possiamo ammirare delle nuove immagini.

I misteri sono sempre in voga, ma in alcuni momenti più che in altri.

Sembra essere questo un momento d'oro per il genere, soprattutto in campo cinematografico, dove hanno recentemente registrato un grande successo titoli come Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson e il film Netflix Enola Holmes, ma a breve vedremo anche un'altra interessante pellicola sulla falsariga soprattutto del primo.

See How They Run diretto da Tom George, riportava Variety, è infatti ambientato nel West End di Londra nel corso degli anni '50. Sono in atto i preparativi per trasformare uno spettacolo teatrale di grande successo in un film, ma i lavori giungono a un improvviso stop quando un membro della crew viene ucciso. Ad occuparsi del caso saranno allora l'ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la giovane Agente Stalker (Saoirse Ronan), che si ritroveranno presto coinvolti in uno sconcertante whudunnit che cela misteri e pericoli a ogni angolo.

Il lungometraggio targato Searchlight Pictures vede nel cast, oltre ai già citati Rockwell e Ronan, anche Adrien Brody, Ruth Wilson, David Oyelowo,Harris Dickinson e Shirley Anderson.

L'uscita di See How They Run è attualmente programmata per quest'anno, e in calce alla notizia trovate delle nuove immagini tutte da ammirare in attesa del suo arrivo sugli schermi.